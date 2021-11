Homem foge de abelhas, pula em lago e morre atacado por piranhas em Minas

Lago onde o homem foi encontrado morto, em Brasilândia de Minas (foto: Divulgação)

Um homem de 30 anos foi encontrado morto dentro de um lago de uma fazenda na zona rural de Brasilândia de Minas, em Minas Gerais. Um homem de 30 anos foi encontradodentro de umde uma fazenda na zona rural deem Minas Gerais.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem pescava com dois amigos quando pulou no lago para fugir de um enxame de abelhas. Ele se afogou e acabou sendo atacado por piranhas .

Os demais pescadores também pularam na água para fugir das abelhas, mas conseguiram nadar e sair do lago.





O corpo da vítima foi encontrado nesse domingo (31/10), a aproximadamente quatro metros da margem do lago, segundo os bombeiros.





O bombeiro que fez o regaste disse que o homem estava com o rosto e outras partes do corpo dilacerados .