Cavalos soltos na pista provocam dois acidentes na MG-111

Os cavalos ficaram na pista, enquanto os socorristas atendiam motorista e motociclista (foto: Jailton Pereira Portal Caparaó)

Cavalos soltos na pista provocaram mais um acidente no trecho da MG-111, entre Reduto e Manhumirim, na Zona da Mata. Os acidentes ocorreram na noite de sábado (30/10), quando uma moto e um automóvel bateram nos animas, que estavam no meio da pista.e acendeu o debate acerca do problema, recorrente neste trecho da rodovia.

O primeiro a colidir contra os animais foi o carro de passeio. O motorista do automóvel, um táxi que atua na região, contou aos policiais que atenderam a ocorrência, que estava seguindo sentido Manhumirim para Reduto, quando bateu de frente com um cavalo que apareceu na sua frente.

O taxista e o motociclista sofreram ferimentos leves. Receberam os primeiros socorros na pista e depois foram levados pra o hospital. Um dos cavalos morreu na pista e o outro ficou ferido.

Os motoristas e moradores do trecho MG-111 onde aconteceu o acidente ficaram revoltados com a situação que envolve animais de grande porte soltos na pista. E cobraram providências das autoridades das cidades da região, para recolher esses animais que transitam entre os carros.

Creudson Moura, que mora na região, disse que o número de animais soltos nas proximidades de Manhumirim nunca é menor que três. “E não é uma vez ou outra, é constante. Não há fiscalização, não há controle. No trecho municipalizado é responsabilidade da Prefeitura de Manhumirim, disse.

Ele disse que “no Brasil não há política de prevenção, não há planejamento, que sempre as autoridades esperam a fatalidade, a tragédia”. O Estado de Minas ligou para Prefeitura de Manhumirim para explicar os motivos que levam tantos animais para a pista, mas a informação é de o expediente normal será retomado na quarta-feira (03/11).