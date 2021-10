Acidentes deixam três mortos e sete feridos na Fernão Dias, no Sul de Minas

Carro na contramão bate de frente com carreta e dois morrem e outros dois ficam em estado grave (foto: Polícia Rodoviária Federal)

O feriado prolongado de Dia de Finados começou com graves acidentes e mortes na rodovia Fernão Dias, na região de Pouso Alegre, Sul de Minas. Foram dois acidentes na madrugada deste sábado (30/10), com três pessoas mortas e sete feridas, conforme dados da Polícia Rodoviária Federal.







Houve uma saída de pista, seguida de capotamento, onde o motorista morreu e cinco pessoas ficaram feridas. No outro acidente, um carro que trafegava na contramão bateu de frente com uma carreta. Duas pessoas morreram e outras duas foram socorridas em estado grave.



Motorista ejetado



O primeiro acidente foi na altura do KM 844, no sentido São Paulo, município de São Sebastião da Bela Vista. Um Toyota Corolla saiu da pista e capotou. Segundo a PRF, o motorista foi ejetado e faleceu no local. Outros cinco ocupantes do veículo ficaram feridos, sendo três homens e duas mulheres. Eles tiveram ferimentos leves.

Motorista morre e outras cinco pessoas ficam feridas após carro sair da pista e capotar (foto: Polícia Rodoviária Federal)

Veículo na contramão



O outro acidente ocorreu no KM 821, em Careaçu, no sentido Belo Horizonte. Um Volkswagen Parati trafegava na contramão da rodovia quando houve a colisão frontal com uma carreta. Havia quatro pessoas no carro, dois homens faleceram no local; outro homem e uma mulher foram socorridos em estado grave.



As demais informações das vítimas, como identificação e origens, não foram repassadas.



O trânsito no local desse último acidente ficou interditado em duas faixas da rodovia, com desvio feito pelas equipes da concessionária Arteris Fernão Dias. O congestionamento no trecho chegou a 10 quilômetros. Faixas já foram liberadas.