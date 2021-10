Homem morre após ser atingido por trem e arrastado por 300 metros em BH

Homem morre após ser atingido por trem no Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Um homem de 35 anos morreu atropelado por um trem de carga em Belo Horizonte no Bairro Santa Efigênia, Região Leste da capital, na manhã deste sábado (30/10). Segundo o Corpo de Bombeiros, após o impacto, ele foi arrastado por cerca de 300 metros até a frenagem completa do trem.









Os militares foram acionados pela Polícia Militar para apoio por volta das 7h15 para fazerem a retirada do corpo, por ter ficado preso em um local de difícil acesso. A situação ocorreu na Avenida dos Andradas, 331, atrás da Base da Guarda Municipal, antes do viaduto da Avenida do Contorno. Segundo os Bombeiros, o local é um ponto de usuários de drogas.





A VLI, empresa responsável pela linha férrea, informou que a vítima estava deitada na linha férrea. A companhia lamentou o acidente, afirmou que faz manutenção periódica nos muros ao redor dos trilhos e orientou a população para evitar se aproximar da linha férrea.