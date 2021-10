Polícia trabalha com três hipóteses em assassinato e castração de idoso

Na casa à direita foi encontrado o corpo do idoso que foi assassinado e castrado (foto: Google maps)

A 'Lei do Silêncio', aquela em que ninguém fala nada que possa levar à identificação de um criminoso é o maior empecilho da Polícia Civil para desvendar o assassinato de um idoso, de 68 anos, cujo corpo foi encontrado com várias facadas e com a genitália cortada, em casa, na Rua Alvino Ferreira Felipe, 360, no Bairro Novo Aarão Reis, na zona oeste de Belo Horizonte, no início da noite de sexta-feira (29/10).Agora são três as hipótese para o crime, uma deles, de que o idoso teria cometido algum estupro e teria sido descoberto por pessoas ou familiares da vítima. Ou seja, seria uma vingança.Uma segunda hipótese é a de que a vítima teria feito algum gesto, mexido ou mesmo ter tido relação sexual com outra pessoa, possivelmente uma mulher, e por isso, ele teria sido assassinado e teve a genitália cortada pelo matador, que seria uma pessoa ligada a essa suposta mulher.Mas com a 'Lei do Silêncio', surge agora uma terceira hipótese, a de que o crime possa ter ligações com o tráfico de drogas. Uma informação daria conta de que o idoso teria mexido com a mulher do chefe do tráfico na região, o que teria provocado o acerto de contas.O caso será investigado pela Delegacia de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que trabalha com todas essas hipóteses. A primeira providência foi perguntar a pessoas da região se reconheciam a vítima.