Câmera de segurança flagra idoso abusando de menina de 4 anos

Flagrante da prisão foi ratificado na delegacia da cidade (foto: Reprodução da internet/Google Maps)

Um homem de 76 anos foi preso na noite desta quinta-feira (28/10) no Bairro Alvorada, em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por estupro de vulnerável.









O homem estava sentado em um banco instalado na rua e, nem a movimentação de veículos no local inibiu a ação do agressor. Quando percebia que algum carro se aproximava, o idoso ordenava que a menina se sentasse ao lado dele. Em seguida voltada com os atos libidinosos.





O suspeito foi localizado em casa e disse que ação era provocada pela criança que segurava o rosto dele e o beijava na boca.





A responsável pela vítima foi encontrada e disse que o idoso é amigo da família e que nunca desconfiou do comportamento do autor e, muito menos, que a filha estava sendo vítima e abuso sexual. A mulher ainda contou que o suspeito frequenta a casa da família e, que, inclusive já ficou diversas vezes sozinho com a menina.





A mulher, segundo o boletim de ocorrência, ficou transtornada quando percebeu o horário da gravação. Ela disse que no período estava com o companheiro em um estabelecimento comercial e que a filha foi ao encontro do idoso. E que ela sequer desconfiava que a garota estava sendo molestada.





A menina foi encaminhada para o Hospital Municipal de Ibirité. O suspeito foi detido e levado para a delegacia. Em nota, a Polícia Civil informou que ratificou a prisão em flagrante do suspeito. “Após os trabalhos de polícia judiciária, ele foi encaminhado ao sistema prisional”, diz a instituição.