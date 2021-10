Os alvos foram localizados em bairros das regiões Noroeste, Leste e Centro-Sul da capital (foto: Polícia Civil/Divulgação)



A Polícia Civil continua o cumprimento de mandados judiciais de uma operação que começou nessa quarta-feira (27/10) no combate a crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Hoje, mais três homens foram presos em Belo Horizonte. Dois deles, são pais das vítimas.













Assista à entrevista coletiva da Polícia Civil

Investigadores e delegados saíram às ruas hoje para cumprir cinco mandados de prisão e três de busca e apreensão. Pela manhã, cinco dos oito foram cumpridos, sendo três de prisão e um de busca e apreensão. Os alvos foram localizados em bairros das regiões Noroeste, Leste e Centro-Sul da capital. Os nomes dos acusados e vítimas não são divulgados.





Um dos presos é um homem de 42 anos suspeito de estuprar uma criança, filha dele, que tinha 5 anos na época. A vítima relatou os atos libidinosos primeiro à mãe, depois a uma tia. Elas foram para a delegacia e, acolhida, a criança repetiu a narrativa espontaneamente. Esse homem já estava condenado a 13 anos de prisão por estupro e foi detido hoje por meio do mandado judicial.





O mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa de um homem suspeito de produzir pornografia infantil. Celulares e materiais de informática foram recolhidos. O homem não estava na casa. Ainda de acordo com os policiais, ele já foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) e uma das vítimas seria a enteada dele, obrigada a posar para fotos que ele venderia na internet.





Também foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra um jovem suspeito de estupro de vulnerável em 2017. A vítima, na época, tinha 12 anos e se relacionava com ele, que tinha 20.



Segundo a mãe, a menina fugiu e foi encontrada dormindo na casa do autor. Lá, ela descobriu que houve uma relação sexual e procurou a polícia. Ele foi processado e a Justiça expediu o mandado.





O último caso é de um homem de 38 anos suspeito de abusar sexualmente da filha, de 7. Ele também foi alvo de um mandado de prisão preventiva. Ele teria abusado da filha após ingerir álcool e drogas. Segundo a polícia, o homem disse que estava muito alterado e não viu que estava com a criança. Os envolvidos foram encaminhados à delegacia após a menina relatar os abusos à mãe.





Na coletiva, a delegada Carolina Bechelany destacou a importância de conversar com as crianças e adolescentes para orientá-los sobre esse tipo de crime e indicou uma animação produzida pela Polícia Civil e disponível no canal da instituição no Youtube como uma maneira mais fácil de fazer a abordagem.