Preso homem suspeito de estuprar e engravidar jovem com microcefalia

Caso ocorreu em Ewbank da Câmara, nas proximidades de Juiz de Fora (foto: Polícia Civil de Minas Gerais/Divulgação)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um homem suspeito de estuprar uma jovem de 21 anos, portadora de microcefalia. O caso ocorreu em Ewbank da Câmara, na Zona da Mata. A detenção foi efetuada nessa sexta-feira (22/10). A moça está grávida de sete meses.A vítima possui necessidades especiais e foi diagnosticada, ainda, com tropostamose congênita. O quadro clínico a impede de falar e se locomover por conta própria. A jovem, que só se comunica por gestos, passou por uma ultrassonografia na última quarta (19/10), por causa do inchaço da barriga - a mãe suspeitava ser hérnia umbilical, mas o exame apontou a gravidez.O delegado Daniel Gomes, responsável pela operação, batizada 'Vulnerabile', contou que o suspeito, de 24 anos, era namorado da irmã da vítima."Ele se aproveitou de uma das ocasiões em que dormiu na residência e, durante a madrugada, teria estuprado a jovem", disse o agente da lei. "Durante o interrogatório policial, o autor confessou que realmente se aproveitou das circunstâncias para estuprar a jovem", completou.O homem foi conduzido a uma carceragem em Santos Dumont, também na Zona da Mata. As condições da vítima o farão responder pelo crime de estupro de vulnerável. A pena mínima é de 8 anos; a máxima, de 15 anos.