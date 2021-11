PM prende trio suspeito de matar homem com 14 tiros por vingança

Trio suspeito de matar por vingança foi detido com armas e celulares em Santa Luzia, na Grande BH (foto: PMMG/Divulgação)









Segundo o sargento Gandelmann, por volta de 21h30, moradores da região acionaram a PM após constatarem o corpo da vítima estirado no passeio público. Peritos verificaram que o jovem levou 14 tiros, seis deles na cabeça.





Populares fizeram vídeos do momento da chegada dos suspeitos e entregaram o material aos agentes. Nas imagens, o trio aparece chegando de carro. A PM conseguiu identificar a placa, além do modelo do veículo e, assim, descobriu o proprietário do automóvel.





O dono foi, então, convocado a prestar esclarecimentos. Ele explicou que o carro havia sido vendido, mas a transferência dos documentos ainda não havia sido concluída. O rapaz, no entanto, pôde colaborar com as investigações, já que ainda tinha acesso ao GPS do veículo.





Após o rastreio, os militares chegaram até o trio, escondido em uma casa no Bairro São Cosme. Uma mulher também foi encontrada no no local e foi detida como suspeita. A PM apura se ela teve participação no crime.

A Polícia Militar prendeu três homens na madrugada deste domingo (14/11), suspeitos de articular e matar um jovem de 24 anos em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O assassinato ocorreu no Bairro Bom Destino.