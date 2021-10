Idoso detido alega solidão para abusar de cadela

Policiais militares do Meio Ambiente resgatam cadela que sofria abusos em Ipaba (foto: Polícia Militar/Divulgação)

Um idoso, de 90 anos, foi detido na tarde desse sábado (02/10), em Ipaba, no Leste de Minas Gerais, suspeito de ter abusado sexualmente da sua cadela por diversas vezes. A alegação dele para a agressão foi de solidão. O animal está se recuperando em um hospital veterinário local e deverá ser oferecido para adoção depois de se recuperar.Segundo a Polícia Militar do Meio Ambiente, várias denúncias e até vídeos do idoso mantendo relações sexuais com o animal chegaram ao conhecimento das forças de segurança pública que realizaram o resgate do cachorro e autuaram o senhor de idade.O suspeito foi multado em R$ 2 mil. No hospital veterinário, foram detectadas lesões no útero e sangramento no animal, que ainda passa por avaliação.A Lei 1.095/2019 aumentou a punição para quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais. A punição inclui pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e a proibição de guarda.