Dupla suspeita de tráfico de animais e maus-tratos é presa com 412 aves

A PRF apreendeu 22 gaiolas com as mais de 400 aves, das espécies coleirinho e canário-da-terra (foto: PRF/Divulgação) A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu nesta quinta-feira (23/9) dois homens que transportavam 412 aves, em 22 gaiolas , de forma ilegal. A prisão ocorreu na BR-365, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, e a dupla pode ser multada em até R$ 500 mil, segundo a PM.

Segundo informações da PRF, o motorista de 51 anos e o passageiro, 42, viajavam de Araraquara (SP) para Recife (PE), quando foram parados no posto de fiscalização. As gaiolas estavam no banco traseiro do carro do VW Fox.

Um dos pássaros apreendidos é da espécie coleirinho (foto: PRF/Divulgação)

Ambos foram presos e devem responder pelos crimes de maus-tratos e tráfico de animais silvestres, segundo a Polícia Militar Ambiental.