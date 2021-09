De 2ºC a 37ºC: oscilação extrema marca temperaturas em Minas nesta quinta

Temperaturas declinam em boa parte de Minas Gerais e calor finalmente dá trégua em Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/D.A Press/E.M )

A falta da chuva não é novidade para a população, que espera ansiosa pela elevação da umidade e alívio no calor. No entanto, a intensa oscilação de temperatura foi uma surpresa no estado.A maior temperatura foi registrada em Campina Verde, no Triângulo Mineiro, com 37,4ºC. Enquanto, em Monte Verde, no Sul de Minasos termômetros marcaram uma mínima de 2,7ºC nesta quinta-feira (23/9).Sem pancadas de chuva, foi registrado um leve chuvisco na cidade de Governador Valadares, na Região do Rio Doce, pela manhã. Em Salinas e Paracatu, um rápido chuvisco também foi confirmado nesta tarde.



Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não foi registrado chuva em nenhuma outra parte do estado e houve um declínio das mínimas e máximas. Na capital mineira, o clima segue seco e ainda não há previsão de chuva.

Em Belo Horizonte, o calor deu uma leve trégua. A estação da Pampulha, do Inmet, registrou uma máxima de 26,9ºC, enquanto a mínima foi confirmada na estação do Cercadinho, com 11,4ºC.