Acidente entre carro e ônibus deixa uma pessoa morta na Grande BH

Trecho próximo ao local do acidente, na BR-262, em Juatuba (foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem morreu na noite dessa sexta (29/10) em um acidente entre um carro e um ônibus em Juatuba, Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fato aconteceu na altura do Km 371 da BR-262, perto de um posto de combustíveis, no sentido Pará de Minas (MG).Segundo a corporação, um Chevrolet Vectra com placas de Betim, também na Grande BH, se envolveu no acidente com um ônibus. Além da pessoa que morreu, dois homens foram socorridos com ferimentos.Um deles, de 26 anos, estava em estado grave com traumas graves, segundo os bombeiros. A corporação o socorreu até o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na capital mineira, por meio do helicóptero Arcanjo.O paramédico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) precisou intubar esse paciente ainda dentro da aeronave para garantir o socorro até o João XXIII.O outro ferido foi levado a um hospital não informado por uma ambulância da Triunfo Concebra, concessionária responsável por esse trecho da BR-262.As polícias Militar e Rodoviária Federal também estiveram no local para realizar o isolamento e sinalizar a via. A perícia da Polícia Civil e o rabecão de uma funerária também se deslocaram, segundo os bombeiros.Não há informações sobre a causa do acidente. Quatro viaturas dos bombeiros se deslocaram no total.