Trabalhador rural sai para cuidar do gado e acha corpo em rio na Grande BH

Trecho da 262 nas proximidades do local de resgate do corpo, em Sabará (foto: Reprodução/Google Street View)

Um trabalhador rural que cuidava do seu gado em Sabará, na Grande BH, encontrou um corpo de um homem boiando no Rio das Velhas, na manhã deste sábado (30/10). O Corpo de Bombeiros foi chamado para realizar o resgate.De acordo com a corporação, o fato aconteceu às margens da BR-262, altura do Km 11, no Bairro Rosário II, próximo a uma fábrica de lajes pré-moldadas. Segundo os militares, o corpo estava em avançado estado de composição.Trata-se de um homem de aproximadamente 25 anos, segundo os bombeiros. Apesar de a pessoa não portar documentos, os militares informam que o corpo não apresenta sinais de violência.Inicialmente, segundo os bombeiros, a Polícia Militar chegou ao local. Mas, como o corpo estava situado em um lugar de difícil acesso, o resgate precisou ser feito por especialistas, que usaram uma embarcação para chegar até o ponto.Após a remoção, o corpo foi levado por um rabecão. A perícia da Polícia Civil também se deslocou ao local.