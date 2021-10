Bombeiros resgatam corpo de homem no Rio Paranaíba

A vítima de afogamento desapareceu nas águas do Rio Paranaíba na tarde de domingo (foto: CBMMG)

Soldados do Corpo de Bombeiros resgataram, na manhã desta segunda-feira (25/10), o corpo de um homem de 39 anos, identificado apenas pelo primeiro nome, Jadison, nas águas do Rio Paranaíba, próximo a Patos de Minas, no Oeste mineiro.

Segundo o sargento Cruz, que comandou a operação de resgate, a vítima teria se afogado no final da tarde de domingo. “Recebemos um chamado dando conta de que a vítima e um amigo teriam tentado atravessar o rio a nado, mas ele não deu conta e se afogou.”

A vítima reside em Patos de Minas, no Bairro Santa Terezinha. O corpo foi levado para o IML de Patos.