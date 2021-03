Bombeiros buscam por pai que salvou filha de afogamento no Rio Piracicaba

O Corpo dede Itabira retomou, nesta segunda-feira (15/03), as buscas por um homem de 50 anos que desapareceu no dia anterior, dentro do Rio, em Bela Vista de Minas, depois de tentar salvar sua filha de um

Segundo informações dos Bombeiros, a jovem de 23 anos andava próxima ao rio quando escorregou em uma das pedras e caiu dentro da água. Seu pai, que estava no local no momento do, conseguiu salvá-la e retirá-la do rio. Porém, não retornou mais para a superfície.presentes no local disseram aos militares que após submergir, o homem não foi mais visto novamente desde então.O Corpo de Bombeiros de Itabira foi acionado ainda na noite do domingo (14/03), mas os militares não tiveram sucesso no primeiro dia de buscas. Na manhã desta segunda-feira, a equipe retornou ao local para reiniciar as operações e tentara vítima.