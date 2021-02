Pescador encontra corpo de homem boiando nas águas do Rio Piracicaba

Corpo encontrado por pescador foi içado por uma corda e trazido até a margem do rio (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Geralmente, a expressão 'história de pescador' está atrelada a mentiras. Mas, este caso, no Rio Piracicaba, em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, ocorrido na noite de segunda-feira (1º/2), é a mais pura verdade. Um homem pescava, por volta das 19h, num trecho em que o rio corre dentro da cidade, no Bairro Manoel Domingos. Em dado momento, ele avistou o que parecia ser um corpo, boiando, na margem contrária.