Mulher que despencou em cisterna de 20m em MG é resgatada com vida

Corpo de bombeiros resgata mulher em uma cisterna de 20m (foto: CBMMG/Divulgação) cisterna profunda no município de Taiobeiras, Região Norte de Minas, na manhã dessa segunda-feira (1º/2). Presa em uma profundidade de aproximadamente 20 metros, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para fazer o resgate. Uma mulher de 38 anos caiu em umaprofunda no município de, Região Norte de Minas, na manhã dessa segunda-feira (1º/2). Presa em uma profundidade de aproximadamente 20 metros, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para fazer o resgate.









Os militares foram até o local e isolaram a área do acidente até que a equipe de bombeiros e do SAMU chegasse ao local. Foi montada uma estrutura de salvamento da vítima.





De acordo com a Sargento Ana Paula, do 8° Pelotão, na cidade de Salinas, a vítima foi encontrada com vida na chegada dos militares ao local, mas com escoriações pelo corpo, fraturas nas duas pernas e em um dos braços (perna esquerda fratura exposta) e chegou a entrar em parada cardiorrespiratória duas vezes no local.



“A equipe, utilizando os equipamentos de salvamento terrestre, entrou na cisterna e o militar fez a avaliação da vítima. Então ele fez o salvamento dela e a entregou para os socorristas que estavam no local”, explicou.





No local, ela foi avaliada pela equipe do Samu e conduzida para um hospital de pronto atendimento na cidade de Taiobeiras.



“O corpo de bombeiros orienta acerca dessas cisternas, poços e fossas, a sua vedação. É muito comum na região, mas é importante ressaltar que a vedação desses locais seja feita corretamente. E ainda a sinalização para que pessoas que transitam por estes locais possam se resguardar para evitar acidentes graves como este ocorrido”, alerta a Sargento Ana Paula.





O local foi mantido isolado e em segurança pela Polícia Militar.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira