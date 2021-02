Belo Horizonte aparece em lista de 21 destinos tendência para 2021

Levantamento do governo federal indica a capital mineira entre as principais rotas nacionais para turistas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press - 3/10/20)



Depois de Minas Gerais figurar entre as dez regiões mais acolhedoras do mundo, chegou a vez de a capital mostrar seu valor particular. O Ministério do Turismo divulgou lista com os 21 destinos tendência para 2021, e Belo Horizonte, primeira cidade brasileira planejada, desponta como um dos mais buscados para este ano. O levantamento foi feito com base nos principais sites de pesquisa do setor, além de publicações e dos locais que se alinham à demanda do novo turista. Vale lembrar que BH tem o conjunto arquitetônico moderno da Pampulha reconhecido como patrimônio da humanidade.









O Sudeste, ao lado do Nordeste, lidera a listagem com sete destinos: Angra dos Reis (RJ), Belo Horizonte, Petrópolis (RJ), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), São Sebastião (SP) e Ubatuba (SP). No Nordeste, além de João Pessoa (PB) aparecem Ipojuca (PE), Fortaleza (CE), Maceió (AL), Natal (RN), Porto Seguro (BA) e Salvador (BA).





A região Sul conta com quatro destinos: Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Foz do Iguaçu (PR) e Gramado (RS). A escolha segue a tendência de comportamento identificada em viajantes pós-COVID, de optar por destinos de natureza ou com foco no turismo rural. De acordo com o Booking, 59% dos entrevistados pretendem viajar para uma área de natureza e próxima. Ainda segundo o buscador, outra forte tendência é a opção por viagens rápidas. Três em cada quatro (73%) brasileiros querem fazer roteiros mais curtos em 2021 do que fizeram em 2019 – ocupando, mais uma vez, o primeiro lugar no ranking global em meio aos turistas que demonstraram esse desejo.