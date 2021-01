Vírus não tira férias: autoridades alertam sobre risco de viagens de verão

Esse conselho também é compartilhado pelo mineiro José Renato de Melo, de 53 anos. De Betim, na Grande BH, ele se mudou para Guarapari (ES) há 20 anos. Melo trabalha fazendo o café da manhã em uma pousada e, depois do expediente, parte para a praia, onde vende salgados. Segundo ele, o réveillon foi de aglomerações na orla e os flagrantes de desrespeito aos protocolos contra a COVID-19 são comuns. “Eu utilizo três máscaras durante o período de três horas em que trabalho na praia, e álcool em gel, mas nem todos fazem isso”, conta. Ele explica que, hoje, o movimento nas praias é mais tranquilo de segunda a sexta, mas elas voltam a lotar aos finais de semana com turistas e a população local.









Praia da Bacutia, em Guarapari (ES), na última quinta-feira; segundo morador, areias ficam lotadas aos finais de semana (foto: Reprodução da internet/WhatsApp)

Segundo o Mapa de Gestão de Risco para COVID-19, disponível em uma página do governo do Espírito Santo e atualizado pela última vez em 23 de janeiro, a cidade de Guarapari era classifica como de risco moderado.









Apesar do medo da COVID-19, o cicloativista Gil Sotero, de 42 anos, não desistiu de viajar, mas usou várias estratégias para evitar as aglomerações. Entre o fim de dezembro e início de janeiro, o morador do Bairro Havaí, na Região Oeste de Belo Horizonte, e mais três pessoas, percorreram o litoral norte de São Paulo de bicicleta. Eles chegaram a Santos (SP) após viajarem de ônibus e trem, e de lá pedalaram até Ubatuba. “Fizemos um turismo de isolamento”, define. A viagem durou cerca de 20 dias.



Para driblar os riscos, morador de BH viajou de bicicleta e procurando hospedagens exclusivas para o grupo (foto: Arquivo pessoal)

“Uma das nossas estratégias foi alugar casas ou hospedagens só para nós quatro. Nos hospedamos até em um barco. Evitamos hotéis e outros locais onde teríamos contato com gente de fora do nosso grupo”, conta Gil.



Segundo ele, as praias foram o maior desafio. Eles davam preferência aos locais de difícil acesso e sem estrutura de barracas. Mas, durante a viagem, chegaram a ver a movimentação em outros locais, como Maresias e Camburizinho, no município de São Sebastião, e as praias com bares em Ubatuba. “Nessas praias cheias, quando usavam (máscara), era de forma errada”.





Desde o retorno para BH, há mais ou menos uma semana, segundo o cicloativista, eles saem de casa apenas para o necessário e seguindo os protocolos de higiene. Sotero considera o saldo positivo. “Ninguém manifestou qualquer sintoma antes e durante a viagem. E detalhe: todos nós somos grupo de risco”, conta.





Segundo o Ministério da Saúde , até domingo, São Paulo, que concentra a maior parte das ocorrências da COVID-19 do Brasil, já somava 1.699.427 casos e 51.502 mortes.





Aeroporto e rodoviária





Os números também mostram que a movimentação não parou no período de férias, mesmo com a pandemia. Procurada pela reportagem, a BH-Airport, responsável pelo Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, informou que o número de passageiros esperado para o período entre 30 de dezembro de 2020 e 5 de janeiro deste ano era de cerca de 140 mil. No entanto, cerca de 160 mil pessoas passaram pelo local.





Somente entre os dias 4 e 5 de janeiro, foram 30 mil pessoas no terminal aéreo por dia, um número que costuma ser registro no período pré-pandemia. O total deste mês deve ser divulgado em fevereiro. Antes da pandemia, o aeroporto costumava receber mais de 1 milhão de passageiros em janeiro. Já a expectativa para este ano é de 700 mil até o fim do mês.





Já no Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro, no Centro de Belo Horizonte, houve queda em dezembro do ano passado. O número de passageiros embarcando na rodoviária caiu 50% comparado com o mesmo período do ano passado embarques (de 458.240 para 229.286 pessoas), e 48% nos desembarques (de 398.302 para 207.358 passageiros). O levantamento é da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais (Codemge).





“Quanto à quantidade de passageiros, a previsão de diminuição é de aproximadamente 50% no volume de embarques (de 391.197 para 196.355 pessoas) e de 52% no de desembarques (de 425.738 para 203.410 passageiros)”, informa nota da Codemge sobre este mês.





“De frente para o mar e de costas para a realidade”









O infectologista Carlos Starling, integrante do Comitê Municipal de Enfrentamento à COVID-19 em Belo Horizonte, confirma que estamos sofrendo com os reflexos das aglomerações de dezembro. “Muita gente retornando de praias com quadros infecciosos, onde vão com famílias inteiras e esquecem que estamos em uma pandemia. Às vezes ficam de frente para o mar e de costas para a realidade. Isso preocupa sim”,diz o médico.





Ele lembra que nas praias ocorrem festas, shows e outras atividades que comprometem o controle da pandemia.





Sobre o slogan da campanha do governo estadual, ele concorda que é melhor ficar em casa, e é ainda mais enfático. “Evitem viagens, evitem qualquer tipo de aglomeração. Não é o momento. Eu não sei se em 2022 ainda teremos tranquilidade para isso, mas eu diria: evite aglomerações e curta os verões futuros. E curta todos os dias futuros”.





De acordo com o infectologista, o que pode garantir um verão tranquilo no próximo ano é a distribuição das vacinas contra a COVID-19, que já começaram na primeira semana de distribuição, devido à alta demanda e o pequeno número de doses disponíveis. “O que muda a realidade é a vacina. Sem vacina, vamos continuar tendo ondas e mais ondas epidêmicas”, reforça.



Se viajar, cuidado





E para quem ainda insiste e quer sair da cidade ou do estado nos últimos dias de janeiro, fica o alerta: “O primeiro cuidado é pensar duas vezes antes de ir, e avaliar a condição epidemiológica do local. Se estiver com mais de 300 casos por 100 mil habitantes, não vá”, diz Carlos Starling. Vale lembrar que os dados sobre a COVID-19 são públicos e ficam disponíveis nos sites e redes sociais das prefeituras, governos estaduais e do próprio Ministério da Saúde.





O infectologista lembra que, durante a viagem, é preciso usar máscara durante todo o trajeto, seja no ônibus, avião ou carro, e o reforço de um face shield (placa de acrílico que cobre o rosto) sobre a máscara é bem-vindo. Ele também lembra da necessidade de trocar a máscara, principalmente se a viagem for superior a quatro horas.





“No local de destino, evite aglomerações de toda e qualquer natureza. Se ficar em hotel, tome as refeições no quarto. O agendamento (para as refeições nos hotéis e pousadas) ajuda, mas o ideal é fazer a refeição no próprio quarto e evitar aglomerações na praia”, Ele também destaca que, seja na praia ou em qualquer outro destino, a higienização das mãos deve ser constante, além do uso de máscara.