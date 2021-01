Serra da Piedade revive tradição com procissão noturna na semana que vem

O próximo dia 2 reserva uma surpresa para quem gosta de ir à Serra da Piedade, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Após muitos anos sem celebrações noturnas, o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade – Padroeira de Minas Gerais terá programação especial para a Festa da Apresentação do Senhor, tradicionalmente celebrada pela Igreja Católica nessa data. Segundo a Arquidiocese de BH, haverá missa solene (às 19h) na menor basílica do mundo, a Ermida da Padroeira de Minas Gerais, seguida de procissão luminosa. Um grupo de aproximadamente 25 peregrinos, com velas, vai caminhar pelo alto do maciço, revivendo antiga tradição cristã, que atravessa gerações – "as velas representam Cristo, luz dos povos". Após a procissão, o celebrante presidirá a bênção das velas.





Passabem bíblica

A Festa da Apresentação do Senhor relembra a passagem bíblica em que Maria e José, no cumprimento de um preceito hebraico, levaram o Menino Jesus ao templo. A tradição hebraica estabelecia que os pais deveriam levar seus primogênitos ao templo para serem apresentados aos sacerdotes e consagrados a Deus. Após a apresentação de Jesus, um senhor, de nome Simeão, guiado pelo Espírito Santo, entrou no templo. Acolheu o Menino em seus braços chamando-lhe de luz para iluminar as nações. Essa passagem bíblica inspira as procissões com as velas.

Segundo os padres, a procissão no Santuário Basílica da Padroeira de Minas Gerais, que guarda a imagem de Nossa Senhora da Piedade esculpida por Antonio Francisco Lisboa, o Aleijadinho (1738-1814), "promete encantar os peregrinos, pois será vivida no contexto paisagístico, histórico, cultural e natural da Serra da Piedade".





Protocolos

A missa e a procissão vão seguir os protocolos de segurança para evitar a disseminação da COVID-19. Por isso, os fiéis devem agendar a participação. A programação será transmitida pelas redes sociais do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade.

Para visitar o santuário da Serra da Piedade, é preciso fazer agendamento pelo telefone (31) 3319-6111 ou por meio do site . E mais: usar máscara e ter a temperatura aferida logo na portaria – as pessoas com febre não poderão ingressar no local. Dentro dos protocolos determinados pelo Ministério da Saúde, haverá álcool em gel disponível. A visita não é recomendada a pessoas do grupo de risco. Conforme normas da Arquidiocese de BH, o visitante precisa acompanhar o guia durante todo o passeio e seguir suas recomendações. O santuário tem como reitor o padre Wagner Calegário de Souza, e pró-reitor, padre Felipe Carvalho de Macêdo.





Fique ligado





» Obrigatório o uso de máscara





» Haverá medição da temperatura na entrada do santuário





» Pessoas com febre (temperatura acima de 37,7°C) não poderão entrar





» Haverá álcool em gel disponível para ser usado antes, durante e após a visita





» A visita não é recomendada para pessoas do grupo de risco





» Necessário acompanhar o guia durante toda a visita e seguir suas recomendações





» Só será permitida a entrada de pessoas cadastradas previamente