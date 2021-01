BH reduz a pressão sobre os hospitais, após fechamento do comércio

Belo Horizonte atingiu ontem registros de 2.203 mortos pela COVID-19, dos quais 18 notificados em 24 horas. Com base no boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura da capital (PBH) a cidade alcançou, ao todo, 85.114 diagnósticos confirmados da doença respiratória, sendo 1.565 em um único dia, enquanto 4.937 pessoas estão em acompanhamento pelas autoridades de Saúde e 77.979 se recuperaram da enfermidade. Três indicadores essenciais da pandemia recuaram, as taxas de ocupação dos leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) e de enfermaria e a velocidade de transmissão do vírus.





O alívio nos números ocorreu depois de 15 dias do fechamento do comércio de produtos e serviços não essenciais por decreto municipal, como medida para conter o avanço da COVID-19. Por decisão da Justiça, a qual a PBH recorreu, as empresas desses segmentos ficam liberadas para voltar a funcionar a partir do próximo dia 4.





Ontem, de acordo com o boletim epidemiológico da prefeitura, a ocupação dos leitos de UTI para pacientes com a virose caiu de 86% para 80%. No caso dos equipamentos do Sistema Único de Saúde (SUS), está em 80,2%, e na rede particular, em 79,8%. O percentual geral, portanto, diminuiu depois da alta de quase sete pontos percentuais entre o balanço do último dia 22 e a segunda-feira, mas permanece acima dos 70%, portanto na zona considerada crítica da escala de risco desse indicador.

A situação dos leitos de enfermaria também revelou queda no balanço de ontem de 64,1% para 62,5%, embora ainda continue no estágio de alerta. O índice médio de transmissão por infectado, o chamado fator RT, recuou pelo sétimo balanço. Com isso, está em 0,97, frene a 0,98, na fase controlada da escala de risco.





No entanto, a redução dos números ainda não desperta otimismo, como informou ao Estado de Minas o infectologista Estevâo Urbano, membro do Comitê de Enfrentamento da COVID-19 em BH. Ele avalia a queda como “lenta e inconstante” – e portanto frágil para sustentar a reabertura do comércio da capital nos próximos 10 dias.





“Todos nós queremos abrir o comércio o mais rápido possível. Mas é impossível falar em datas, pois o vírus se comporta de maneira tão aleatória, que pode chegar no dia 4 e situação ficar muito pior do que a de hoje. Então, com essa antecedência é impossível de se prever qualquer coisa”, analisa o infectologista.





Estevão Urbano calcula que as estatísticas devem demorar ao menos mais uma quinzena para, de fato, refletir os efeitos do decreto de suspensão das atividades não essenciais, editado pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) no último dia 11. Para o médico, eventos como as festas de fim de ano; o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado em 17 de janeiro e no último domingo; além do retorno das férias afetam sensivelmente o controle da epidemia.





“Os indicadores já refletem o decreto. Não fosse por isso, a situação talvez estivesse piorando. Mas a redução é ainda tímida e pouco constante justamente por causa de algumas questões que ainda reverberam na cidade: as festas de Natal e Réveillon, o retorno das férias, o Enem, além da dificuldade de se manter o isolamento social um ano após o início da pandemia”, destacou. Não fossem esses fatores, os números, agora, talvez estivessem melhores, na visão do infectologista.





“Esse cenário torna tudo muito instável. Nos próximos dias, podemos ter tanto uma melhora, quanto uma piora das estatísticas. Resta-nos ter paciência e aguardar”, complementa. Pela segunda vez, o decreto municipal 17.523/2021 é suspenso por decisão judicial. A primeira ocorreu no último dia 18, por meio de liminar concedida pelo juiz Wauner Batista Ferreira Machado ao deputado estadual Bruno Engler (PSL). A decisão foi derrubada dois dias depois, após recurso apresentado pela PBH.

Vítimas Ainda de acordo com o relatório epidemiológico de BH por regionais, a Noroeste é aquela com maior número de mortes por COVID-19, de 295, 19 a mais a Região Nordeste. Na sequência, aparecem Oeste (267), Leste (247), Barreiro (245), Centro-Sul (235), Venda Nova (235), Pampulha (211) e Norte (192). No total, 1.212 homens perderam a vida para a virose em BH. A quantidade de mulheres mortas é de 991.





Fechado desde o dia 11, comércio da capital pressiona por reabrir as portas e diz admitir funcionamento restrito (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press %u2013 11/1/21)

Lojistas querem abertura imediata

Mariana Costa* e Larissa Ricci





Representantes de várias entidades do setor de serviços se reuniram, ontem, para pedir a reabertura imediata do comércio de produtos e serviços não essenciais de Belo Horizonte e o aumento do número de leitos para tratamento de pacientes com a COVID-19. A Justiça de Minas Gerais determinou que a prefeitura da capital (PBH) libere o setor para abrir as portas no próximo dia 4. O fechamento ocorreu no dia 11 último devido ao aumento dos casos de contaminação pelo novo coronavírus e das mortes na cidade.





A administração municipal já recorreu da decisão liminar do juiz Wauner Batista Ferreira Machado, concedida na segunda-feira ao Sindicato das Empresas de Promoção, Organização e Montagem de Feiras, Congressos e Eventos de Minas Gerais (Sindiprom-MG). Para o magistrado, houve abuso de poder por parte do Executivo municipal.





Durante a reunião de representantes do comércio da capital, apresentando e comparando indicadores da COVID-19 relativos a agosto do ano passado, quando houve a primeira reabertura do setor de serviços, e números relativos ao período de segundo fechamento da cidade, neste mês, o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva, se convenceu de que o comércio pode voltar a funcionar.





“Os números comprovam que as atividades consideradas não essenciais podem ser reabertas. Aliás, não precisavam ter sido fechadas novamente agora no mês de janeiro. Nós retrocedemos ao mesmo nível que foi adotado pela Prefeitura em março passado”. Ele enfatizou que “Belo Horizonte é a primeira grande cidade a fechar e a última a abrir. Temos, inclusive, alguns setores da economia que não voltaram a ter seu trabalho licenciado. À economia da capital foi imposta a maior quarentena do mundo e queremos lembrar que quando houve o primeiro fechamento há dez meses, o objetivo era reestruturar o setor da saúde para o que viria a acontecer”, disse.





O presidente da CDL-BH disse que no dia 6 de agosto de 2020, quando o comércio foi reaberto, os números de leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) eram 424, ao todo, ante 249 no último dia 5. Os equipamentos de enfermaria eram 1.115, ante 839. “Estamos batendo na tecla da necessidade de termos os leitos abertos. Não é simplesmente para a volta do comércio, é para garantir para toda a população que tenhamos um número suficiente de leitos para o atendimento caso seja necessário”, ressaltou.





As entidades do setor esperam que a decisão de fechamento do comércio seja revertida de imediato, mesmo que de forma mais restrita e com funcionamento diferenciado. Admitem interlocução maior com os governos estadual e federal para que haja ampliação dos leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) disponíveis na capital. Esperam também o aumento da oferta de veículos de transporte público, além da elaboração, de forma conjunta, de um plano emergencial de recuperação do comércio da cidade.









Juiz de Fora e Pouso Alegre voltam a flexibilizar

Marcos Alfredo e Renato Manfrim Especiais para o EM e Magson Gomes Portal Terra do Mandu

A Prefeitura de Juiz de Fora, na Zona da Mata, publicou decreto que reabre o comércio, após deixar o programa estadual Minas Consciente, que criou protocolos de enfrentamento à pandemia para a retomada das atividades comerciais e de serviços nos municípios. Também a prefeitura de Pouso Alegre, no Sul de Minas, decidiu flexibilizar as atividades não essenciais, fechadas no último dia 15. Em novo decreto, o prefeito Rafael Simões (DEM) autorizou o funcionamento de lojas de rua, academias, salões de beleza e centros de estética.



Na contramão das duas cidades, o Comitê de Enfrentamento à COVID-19 de Uberaba, no Triângulo Mineiro, definiu redução no número de pessoas dentro de ambientes fechados e abertos; suspensão de atividades de lazer em parques públicos e proibição de consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas. O município vive uma espécie de “segunda onda” da doença. Num intervalo de 24 horas foram registrados, ontem, 229 novos diagnósticos, quase 200% a mais que o boletim de domingo, quando haviam sido notificados 70 novos casos.



Em Juiz de Fora, de acordo com o Decreto 14.276, o “Programa Juiz de Fora pela Vida” e o “Fórum em Defesa da Vida” – constituído por representantes da sociedade e instituições – ficaram encarregados de avaliar e regulamentar as atividades econômicas e de serviços toda semana. Além da fase lockdown, o novo decreto cria as faixas roxa, vermelha, laranja, amarela e verde, em que se encaixam os setores do comércio e prestação de serviços. Em todas as etapas, é indispensável o uso de máscaras e álcool em gel para evitar o contágio pelo novo coronavírus. No momento, a cidade está na faixa vermelha.



A justificativa para a flexibilização em Pouso Alegre foi a redução do número de casos de COVID-19 registrados na cidade em comparação. Segundo informações da secretária municipal de Saúde, Sílvia Regina Pereira, e do diretor técnico do Hospital das Clínicas Samuel Libânio (HCSL), Alexandre Hueb, a reabertura do comércio também tem relação com o cenário na ocupação de leitos de terapia intensiva (UTIs) no HCSL. A ocupação baixou de 96,66% para 86,66%. Agora, são quatro vagas disponíveis. No sábado, havia apenas um equipamento. *Estagiária sob supervisão da subeditora Marta Vieira

A faixa etária mais atingida pela COVID-19 são os idosos: 83,6% (1.842, ao todo). Na sequência, aparecem aqueles entre 40 e 59 anos: 14,3% (315). Houve, ainda, 45 óbitos entre 20 e 39 anos (2%) e um de menor de idade (0,1%). Além disso, 97,5% dos mortos apresentavam ao menos uma comorbidade, sendo cardiopatia, diabetes, pneumopatia e obesidade as mais comuns.