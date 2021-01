Minas Gerais está entre os 10 destinos mais acolhedores do mundo

Vereda Garimpeiro, no município de Arinos, no Noroeste de Minas Gerais (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 06/07/2016)



A famosa hospitalidade mineira ultrapassa fronteiras, conquista o coração dos visitantes e ganha lugar de destaque no mundo do turismo. O povo das Gerais pode dizer agora "de boca cheia": o estado é o único destino brasileiro na lista das regiões mais acolhedoras do planeta, segundo o ranking global da premiação Traveller Review Awards 2021, da plataforma de reservas online Booking.com. A famosa hospitalidade mineira ultrapassa fronteiras, conquista o coração dos visitantes e ganha lugar de destaque no mundo do turismo. O povo das Gerais pode dizer agora "de boca cheia": o estado é o único destino brasileiro na lista das, segundo o ranking global da premiação, da plataforma de reservas online Booking.com.









Para o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, o resultado reflete "a mineiridade, a união de nossas culturas e formas de se colocar no mundo, frente à consolidação das políticas públicas de turismo no estado, bem como a constante profissionalização do setor".





Para o titular da Secult, estar entre os 10 locais mais acolhedores do mundo, sendo o único representante do Brasil, é motivo de celebração e motivação para os próximos projetos estratégicos a serem iniciados a partir de fevereiro, dentro da segunda fase de reestruturação do setor, com o lançamento do projeto Minas para o Brasil. "Há uma série de ações e parcerias que irão potencializar o mercado. As iniciativas desenvolvidas em Minas para atrair turistas vão além do destino, pois estão no turismo de experiência, no turismo cultural, de paisagem, de aventura que é tendência."





Leônidas destaca Minas como o estado de maior potencial nessa área, com quatro patrimônios da humanidade, cozinha mineira exuberante, 432 museus, festivais, congado, artesanato internacional além de concentrar 62% do patrimônio cultural tombado do país”.





Seleção

Os destinos selecionados se destacaram por, mesmo em um ano marcado por desafios incomparáveis para toda a indústria do turismo, conseguirem tornar as experiências de viagens ainda mais inesquecíveis, "pela oferta de hospedagem, aluguéis de carro ou táxis para o aeroporto".





Além de Minas, estão entre os 10 mais: Taitung Country (Taiwan), Prešovský kraj (Eslováquia), Oberösterreich (Áustria), Tasmânia (Austrália), Canterbury (Nova Zelândia), Nova Scotia (Canadá), Chubut (Argentina), O'Higgins (Chile) e Iowa (Estados Unidos).





O prêmio inclui diversas categorias que avaliam a qualidade dos serviços oferecidos. “Funcionários” foi a mais bem avaliada entre os vencedores do Traveller Review Award 2021, seguida pela limpeza e localização da acomodação – resultado que está em linha com as tendências globais. Com o aumento da preocupação dos consumidores com relação à saúde e higiene, os vencedores tiveram, em média, uma nota de limpeza 17% maior do que a nota média de limpeza das propriedades não vencedoras, o que sugere que esse aspecto pode ser o diferencial para uma estadia perfeita.





A lista de países com o maior número de parceiros de acomodações premiadas também inclui a Itália (151.801), a Espanha (81.341), a França (77.687), a Alemanha (63.829), a Croácia (52.992), o Reino Unido (48.649), a Rússia (47.188), a Polônia (46.272), os Estados Unidos (43.572) e o Brasil (40.491).