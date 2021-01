Revitalizada, capela de Macacos recebe fiéis no dia de São Sebastião

Em tempo de pandemia do novo coronavírus, muitas orações e homenagens ao santo protetor contra a peste, a fome e a guerra. Ontem, Dia de São Sebastião, moradores do distrito de São Sebastião das Águas Claras (Macacos), em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, participaram da primeira missa dedicada ao padroeiro na capela totalmente revitalizada. "Estamos muito felizes agora, pois as obras começaram antes da pandemia, e o templo ficou fechado até dezembro", disse o celebrante, padre Clésio Ribeiro dos Santos, titular da Paróquia São Judas Tadeu, no Bairro Jardim Canadá.





As intervenções terminaram em 22 de dezembro, com a primeira missa celebrada na véspera do Natal. "O serviço foi muito importante, a comunidade aprovou. Embora a capela seja de 1718 e tombada pelo Conselho Consultivo Municipal do Patrimônio Histórico de Nova Lima, não se pode falar em restauração, pois, há três décadas, sofreu alterações na parte interna", explicou o pároco. Conforme os protocolos sanitários, apenas 20 pessoas podem participar das celebrações. Como lembrança da data, os devotos presentes à missa das 19h ganharam uma miniatura da imagem do padroeiro.





RECURSOS Espaço de fé e ponto turístico de Macacos, o templo recebeu R$ 1,4 milhão em investimentos, da Vale, na reforma que respeitou e manteve as características originais do século 18. Em nota, a empresa informa que "a ação é uma medida compensatória à elevação do nível da barragem B3/B4, da Mina Mar Azul, e faz parte do trabalho da Vale para melhorar as condições de vida das pessoas para restabelecer a normalidade na comunidade".





A capela é composta por duas edificações – o templo e um edifício de apoio. Na primeira, foram feitos a remoção e o tratamento de fissuras e trincas, substituição do forro, reforma do telhado e do piso, pinturas externa e interna das paredes e esquadrias, restauro das imagens, dedetização, substituição das instalações elétricas, implantação de sistema de sonorização e instalação de sistema contra incêndios. O edifício de apoio foi reconstruído e ganhou nova cozinha, instalações sanitárias, sala de sacristia, sala multiuso, depósito e pátio coberto.





"Tivemos o cuidado de não fazer nada sem dialogar com a Arquidiocese de Belo Horizonte e com as pessoas da comunidade. Esse diálogo com as pessoas, com o poder público e instituições é uma premissa para a Vale no trabalho de promover o bem-estar social", destacou o gerente do Território de Macacos da Vale, Nildo Frasão, em nota distribuída à imprensa.





HISTÓRIA A construção da Capela São Sebastião se confunde com a formação do povoado. A descoberta de ouro na região atraiu tropeiros, garimpeiros e viajantes que foram se instalando nos arredores da capela, colocando o templo no centro da comunidade. Emoldurada pela rica vegetação local, a capela mantém a tradição cristã católica desde os tempos coloniais, ostentando, à frente, um cruzeiro de madeira e, em seu interior, um acervo de imagens e detalhes em madeira.