Barão de Cocais aperta o cerco às aglomerações em bares e cachoeiras

Fiscais e Polícia Militar estão indo às cachoeiras para cumprir decreto que proíbe as aglomerações nestes locais (foto: Prefeitura Barão de Cocais/Divulgação)

A prefeitura de Barão de Cocais, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), tem apertado o cerco às aglomerações e fiscalizado com rigidez os que descumprem as medidas de distanciamento social. Equipe de fiscalização foi reforçada, bares foram interditados e cachoeiras particulares multadas por descumprirem normas de contenção da COVID-19.

O Decreto 90/2021 vigente determina restrição de acesso às unidades de conservação ambiental como parques e cachoeiras. Além disso, o estabelecimento que não respeitar as medidas de distanciamento e de biossegurança pode ser interditado por 15 dias.

A equipe de fiscalização da prefeitura em parceria com a Polícia Militar também autuou proprietários de cachoeiras que insistiram em mantê-las abertas para banhistas.



A Caixa Econômica Federal também passou pela fiscalização e, na última quarta-feira (27/1), foi multada em R$3 mil por não manter o distanciamento entre pessoas na fila do banco. Um Supermercado, no Centro, que não estava aferindo a temperatura dos clientes, também foi multado. No último sábado (30/1), uma força-tarefa fechou três bares por promoverem aglomeração. Um na Praça Rondon Pacheco, no Centro, outro no Bairro São Miguel e no Bairro Garcia.A equipe de fiscalização da prefeitura em parceria com a Polícia Militar também autuou proprietários de cachoeiras que insistiram em mantê-las abertas para banhistas.A Caixa Econômica Federal também passou pela fiscalização e, na última quarta-feira (27/1), foi multada em R$3 mil por não manter o distanciamento entre pessoas na fila do banco. Um Supermercado, no Centro, que não estava aferindo a temperatura dos clientes, também foi multado.

O proprietário da Cachoeira Garimpo foi multado em R$3 mil. O dono da Cachoeira Recanto do Leão que havia sido autuado no sábado (30/1) com multa do mesmo valor, voltou a repetir a infração no domingo (31/1), reabrindo o local. Os fiscais emitiram nova multa, desta vez no valor de R$ 6mil, e registraram um boletim de ocorrência. O responsável infligiu o artigo 268 do Código Penal e foi intimado a responder em juízo.

Segundo o secretário municipal de Fiscalização, Juvenal Caldeira, o município conta com oito cachoeiras, mas há diversas quedas d´águas e prainhas ao longo do rio, o que dificulta a atuação da equipe. Para conter o acesso, a Polícia Militar fará blitz nas estradas que dão acesso a esses locais.

“A Polícia Militar fará blitz nas estradas da área rural que dão acesso às cachoeiras para fiscalizar carros com documentos irregulares, pessoas que estejam bebendo e dirigindo e outras infrações. Assim, tentaremos diminuir o número de pessoas que buscam ir a esses locais”, pontuou o secretário.

Nos últimos sete dias, Barão de Cocais somou 38 novos casos confirmados da COVID-19. O último boletim epidemiológico divulgado pela secretaria municipal de saúde, na segunda-feira (1/2), a cidade contabiliza 1301 casos confirmados do novo coronavírus, sendo 1134 já recuperados e 13 mortes pela doença.

Cachoeiras de Barão de Cocais estão proibidas de receber banhistas. Propriedades particulares estão sendo fiscalizadas. (foto: Prefeitura Barão de Cocais/Divulgação)