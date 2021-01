COVID-19: 200 doses da CoronaVac chegam a Barão de Cocais

Prefeito Décio dos Santos e a secretária de Saúde de Barão de Cocais. Joseane Batista, abrem o primeiro lote da vacina contra a COVID-19. (foto: Prefeitura Barão de Cocais/Divulgação)

As doses da vacina contra a COVID-19 destinadas a Barão de Cocais, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) chegaram na tarde desta terça-feira (19/01). O primeiro lote da CoronaVac, do Instituto Butantan, foi de 200 unidades, que será para imunizar alguns profissionais da linha de frente do combate ao novo coronavírus, como enfermeiros e médicos.



O início da vacinação será na quarta-feira (20/01), às 10h, no Hospital Municipal Valdemar das Dores e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

As doses vieram da Gerência Regional de Saúde (GRS) de Itabira, responsável por distribuir as primeiras oito mil doses da vacina à região. As vacinas chegaram no 32º Batalhão de Polícia Militar de Itabira, em helicóptero da Polícia Civil e foram para 23 cidades da área de abrangência com escolta policial. Em Barão de Cocais, as doses não serão suficientes para imunizar toda a classe de profissionais da saúde. Para que isso fosse possível, seriam necessárias 500 unidades neste primeiro recebimento.

“É um momento emocionante receber as primeiras doses, a vacina é fruto de muito trabalho e estudo de cientistas brasileiros. Como são apenas 200 unidades neste primeiro momento, a secretaria de Saúde vai, rigorosamente, seguir os protocolos dos grupos prioritários de maneira gradativa”, pontua o prefeito Décio dos Santos.

A cidade tem nove mil seringas e agulhas que estão armazenadas para a vacinação em massa. Em dezembro de 2020 a prefeitura enviou intenção de compra de 20 mil doses ao Instituto Butantan. No início de Janeiro de 2021, porém, o presidente do Instituto, Dimas Covas, explicou que teria que cancelar as intenções de compras dos municípios porque todas as doses da vacina seriam entregues ao Ministério da Saúde para o Programa Nacional de Imunizações (PNI), que assumiu a distribuição da CoronaVac.