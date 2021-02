Pai tenta salvar filho de 14 anos e os dois morrem afogados em Perdões

Pai e filho morreram afogados em lagoa em Perdões, no Sul de Minas (foto: CBMMG/divulgação)

Umtentoue os dois morreram afogados em uma lagoa em, no Sul de Minas, na tarde dessa segunda-feira (1º/2). Os corpos de Ailton Batista Vieira Lima, de 34 anos, e Adriel Roque Lima, de 14, foram encontrados próximos um do outro a cerca de cinco metros de

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu em uma lagoa na zona rural de Perdões, que dá acesso à Serra do Peão. “O pai, os filhos, de 14 e 15 anos, e um outro adolescente estavam numa lagoa, quando o filho de 14 anos, que não sabia nadar, resolveu atravessar. Em dado momento ele começou a se afogar, sendo amparado pelo colega de 17 anos e pelo irmão, mas infelizmente segundos depois acabou submergindo”, explica militares.

Pai e filho não sabiam nada (foto: Reprodução Internet)

A irmã da vítima e tia do adolescente, Tânia Simplicio, informou que eles foram para a beira da lagoa para soltar pipa, quando os meninos resolveram entrar na água. “Um dos amigos, que estava junto, resolveu atravessar a lagoa. No meio do caminho, o Adriel cansou. O amigo tentou ajudar, mas não conseguiu. O pai viu e se lançou na água, mas ele também não sabia nadar”, lamenta.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar fizeram buscas pelo local. “Tendo êxito em encontrar os dois corpos próximos um do outro em uma profundidade aproximada de cinco metros”, ressalta nota emitida pela corporação.

Os corpos de Ailton e Adriel foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal de Lavras e devem ser enterrados no fim da tarde desta terça-feira (2/2), no Cemitério Municipal de Perdões.

Alerta

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os afogamentos lideram a lista de ocorrências em Minas Gerais. Dados apontam que nos três primeiros dias deste ano, 17 pessoas morreram afogadas no estado.