Homem morre depois de salvar amigo de afogamento no Rio Lambari

Afogamento ocorreu na segunda-feira e corpo foi localizado nesta quarta pelo Corpo de Bombeiros (foto: CBMG/Divulgação)

Rios, lagoas, lagos,têm sido palco de tragédias desde o início de dezembro, quando o Corpo de Bombeiros passou a registrar um aumento de pedidos depara casos de. Mais uma delas aconteceu no Rio Lambari, próximo a Bom Despacho, Centro-Oeste de Minas Gerais, onde nesta quarta-feira (27/1) foi resgatado o corpo de um jovem.O rapaz, de 20 anos, sedepois de resgatar um amigo, que havia desaparecido sob as águas.Segundo relato dos bombeiros, na segunda-feira, por volta das 17h30, os dois amigos – ambos da cidade de Leandro Ferreira – nadavam próximo às quedas da cachoeira Tróia, no Rio Lambari, quando um deles, de 25, começou a se afogar.Ao perceber o perigo, o outro homem se apressou em ajudar o amigo, que estava sendo levado numa área de correnteza. Conseguiu salvá-lo, mas depois disso não foi mais visto.A suspeita é que ele teria perdido as forças pelo esforço feito para salvar o amigo e acabou se afogando.O corpo encontrado nesta quarta estava próximo ao local do afogamento.O relato dos bombeiros confirma que nenhum dos dois tinha feito uso dealcóolica.