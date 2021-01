Homem mata a mãe e enterra o corpo no quintal de casa em Cataguases

Policiais foram até a casa da família, e no quintal encontraram o corpo (foto: Polícia Civil/Divulgação)



O assassinato de uma mulher de 77 anos em Cataguases, no Leste de Minas, que se apresentava como um mistério, foi esclarecido na manhã desta quarta-feira (17/01), quando o corpo da vítima foi encontrado, enterrado no quintal da casa da família. O autor do crime é o filho da vítima, um homem de 57 anos, que foi preso.

A história começou com a queixa da filha da vítima, de que a mãe estava desaparecida. Contou ainda aos policiais que seu irmão, o homem de 57 anos, havia lhe contado uma história estranha, a de que dois homens teriam invadido a casa e enforcado a mãe e depois, desapareceram com o corpo.





A partir dessas informações, os policiais iniciaram uma investigação. Os policiais foram até a casa da família, e no quintal, encontraram uma área com terra revolvida. Ao fazer a escavação, encontraram o corpo da vítima.





O suspeito, filho da mulher assassinada, encontra-se internado no Hospital de Cataguases, por um suposto surto psicótico. Ele está sob escolta policial. Será indiciado por homicídio e ocultação de cadáver.