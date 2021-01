Genro tenta matar o sogro e acaba preso em Porteirinha, no Norte de MG

(foto: Reprodução Internet) assassinar o sogro, de 36, no último dia 15 de novembro, foi preso na manhã desta quarta-feira (27/1), na cidade de Porteirinha, no Norte de Minas. O crime teve motivação familiar. Havia um mandado de prisão contra o suspeito. Um homem de 31 anos, que tentou, de 36, no último dia 15 de novembro,no Norte de Minas. O crime teve. Havia um mandado de prisão contra o suspeito.





Segundo a delegada Wendy Moreira, a tentativa ocorreu durante as comemorações da eleição do prefeito da cidade. O autor da tentativa, que é o companheiro da filha da vítima, desferiu várias facadas no sogro, fugindo em seguida. O fato aconteceu em via pública.





“As investigações apontaram que o suspeito foi movido por desavenças anteriores, decorrentes de conflitos familiares”, diz a delegada. A vítima foi socorrida por transeuntes, levado para o hospital da cidade, mas mesmo ferido gravemente, estava consciente e falou o nome do autor das facadas. O agressor foi ouvido na delegacia e está sendo encaminhado para o sistema penal.





Janaúba

Em Janaúba, no Norte de Minas, a Polícia Civil prendeu o primeiro dos seis suspeitos de um homicídio e duas tentativas, em Januária, na mesma região, no último dia 2 .





Segundo a polícia, os crimes foram motivados pela rivalidade entre integrantes de grupos criminosos de Januária, um dos bairros Caic e São francisco e outro do São Domingos.





No dia do crime, o grupo do Bairro Caic atirou contra moradores do São Domingos, que em retaliação, foi até uma lanchonete onde os rivais se reuniam, uma lanchonete no São Francisco e efetuaram diversos disparos. Uma pessoa morreu e duas ficaram gravemente feridas.





O delegado William Fernandes de Araújo diz que esse é o primeiro envolvido no crime a ser preso e que as investigações prosseguem até que outros cinco participantes do crime sejam capturados.. “Todos os envolvidos serão responsabilizados e levados à Justiça.”





Manga





O assassinato de um homem de 39 anos, no início do mês, na cidade de Manga - que foi encontrado por seu pai, com um tiro no abdômen e um ferimento na cabeça -, foi esclarecido com a prisão do suspeito da autoria.





Segundo a delegada Thais Santos Duarte, a motivação do homicídio seria uma discussão entre o suspeito e a vítima, após a cobrança de uma dívida do suspeito com a vítima.





“Após a cobrança do valor que era devido, o suspeito, usando uma faca, desferiu os golpes contra a vítima e fugiu”, diz a delegada, que pediu a prisão preventiva do autor, cumprida nesta quarta-feira (27/01).