Pelo menos quatro pessoas morreram afogadas no último fim de semana, em MG

Vítima tinha 31 anos e estava com a família (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Pelo menos quatro homensno último fim de semana vítimas de. Nesse domingo (31/01), o Corpo de Bombeiros deslocou até a cidade de Tupaciguara no Rio Paranaíba, no Triângulo Mineiro, para atender mais uma uma chamada de vítima de afogamento. A informação foi divulgada na tarde desta segunda-feira (01/02).No local, nos foi relatado que uma vítima do sexo masculino - identificada como J. J. S, de 31 anos, morador de, estava nadando com a família quando submergiu e não mais voltou.Corpo foi encontrado por banhistas e deixado as margens do rio aguardando a equipe Bombeiro Militar. Segundo relatos, ele estava à aproximadamente 10 metros da margem e 2,5metros de profundidade.Ontem, um jovem de 20 anos também se afogou no Rio Negro, próximo à cidade de Taquaraçú , na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, segundo familiares, ele e outras pessoas faziam o uso dee se divertiam quando ele mergulhou e não retornou.Bombeiros e a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) fizeram manobras para tentar reverter o quadro de afogamento mas a vítima não resistiu.Na tarde desse sábado (30/01), uma pessoa morreu afogada em uma cachoeira na Serra do Cipó, também na Grande BH. Trata-se de um homem, de 28 anos, de Gana, na África Ocidental. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele estava na Cachoeira de Baixo, próximo do 'Pedrão', na fazenda Monjolos, perto da Pousada Solar dos Ipês. Ele foi retirado das águas, mas não retomou a consciência.A morte foi confirmada no local pelo médico tripulante da Aeronave Arcanjo do Corpo de Bombeiros e pelo médico do posto de saúde da região. Não foi esclarecido o que teria causado o afogamento. A perícia e o rabecão foram acionados.O Corpo de Bombeiros também estava mobilizado para encontrar uma pessoa que desapareceu em uma lagoa em Betim, na Grande BH, na tarde desse sábado. No fim da tarde, foi encontrado o corpo de um jovem de 25 anos.De acordo com a corporação, o acidente ocorreu em um lugar conhecido como Três Lagoas. Uma pessoa, ainda sem identificação, pulou nas águas, submergiu e não retornou. Testemunhas pularam em seguida para ver se encontravam o afogado, mas não conseguiram achá-lo.