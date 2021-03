Criança de 9 meses morre por afogamento em um balde com água, em Valadares

A criança foi socorrida pelos militares do Corpo de Bombeiros e profissionais do SAMU, mas morreu no Hospital Municipal de Valadares (foto: Reprodução Redes Sociais)

Uma criança de 9 meses morreu emdepois de se afogar em um balde cheio d’água. O afogamento ocorreu na tarde dessa quarta-feira (24/3), mas foi divulgado nesta quinta-feira (25/3), pela Polícia Civil.

O pai da criança, que foi à delegacia explicar como aconteceu o, não soube dar detalhes do fato. Ele disse que estava trabalhando e a criança estava em casa, com a mãe.

Familiares da criança também não sabem exatamente como se deu o afogamento. A criança brincava perto do balde com água. Em casa estavam, além da mãe, dois irmãos da criança. Um de 12 anos e outro de 3.

Num momento de descuido, a criança se afogou. Ao vê-la desacordada, por causa da ingestão de água, a mãe acionou o SAMU e o Corpo de Bombeiros.



Até as viaturas chegarem à Rua Gastão de Magalhães, Bairro JK 1, onde ocorreu o afogamento, um policial militar orientou a mãe da criança, por telefone, como proceder os primeiros socorros.

Com a chegada das ambulâncias dos bombeiros e do SAMU, os paramédicos prosseguiram na tentativa de salvar a vida da criança, a caminho do Pronto Socorro do Hospital Municipal. Durante o atendimento prestado pela equipe médica do HM, a criança morreu por insuficiência respiratória.

A Polícia Civil vai ouvir outros familiares da criança e apurar as responsabilidades, identificando as possíveis negligências por parte dos envolvidos.