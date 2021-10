Três pessoas morrem em dois acidentes nas rodovias de Minas

O Gol ficou inteiramente destruído depois de se chocar com um táxi em Uberlândia (foto: CBMMG)

Dois graves acidentes em rodovias, com três vítimas fatais, foram registrados em rodovias mineiras neste sábado (30/10). Pela manhã, na rodovia MGC_452, próximo ao trevo da Ambev, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, uma batida entre um táxi e um veículo de passeio deixou uma pessoa morta.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma família seguia de Araxá para Uberlândia, quando veículo em que estavam apresentou um problema mecânico e parou no meio da estrada. Eles solicitaram um guincho para o veículo e um táxi para os passageiros.

Uma vez no táxi, seguiram para Uberlândia. No entanto, no caminho, foram atingidos por um veículo de passeio. O motorista do táxi ficou preso às ferragens, apresentando pouca consciência e laceração em uma das pernas, enquanto o condutor do veículo de passeio morreu na hora.

O corpo do motorista foi levado para a Universidade Federal de Uberlândia. Os quatro feridos foram encaminhados para o Pronto Socorro de Uberlândia.



Mãe e filho

Outro acidente foi registrado no início da madrugada, na BR-267, entre Cambuquira e Lambari, Sul do estado. Duas pessoas, mãe, de 18 anos, e o filho, de 8, morreram num acidente entre uma carreta e um veículo de passeio. Há dois sobreviventes, pai e filha, de 6.

As causas do acidente ainda não são conhecidas, segundo a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros. Quando estes chegaram ao local, as duas vítimas fatais estavam presas às ferragens.

Os corpos das vítimas foram levados para funerária de Cambuquira. Pai e filha, os sobreviventes foram encaminhados pelo Samu, para hospital da mesma cidade.