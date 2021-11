Oito dos 26 criminosos mortos em operação em Varginha são de Uberaba

Confira as fotos dos oito uberabenses mortos no confronto de Varginha, segundo a 5ª RPM (foto: PMMG/Divulgação)

Oito dos 26 criminosos que morreram em confronto com a Polícia Militar (PM), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), em Varginha, no Sul de Minas, são de Uberaba, no Triângulo Mineiro. A ação ocorreu na madrugada deste domingo (31/10) , e nenhum policial ficou ferido.

Com exclusividade, a assessoria de imprensa da 5ª Região de Polícia Militar (RPM), divulgou fotos, nomes e as idades deste grupo que é natural da maior cidade do sul do Triângulo Mineiro.

O levantamento das passagens policiais do grupo de Uberaba, ainda conforme a 5ª RPM, está sendo realizado e será divulgado em breve.

A secretária-executiva da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a médica legista Tatiana Telles, informou em coletiva à imprensa realizada na manhã de hoje (1/11) que as amostras de DNA coletadas dos 26 corpos serão inseridas no Banco Nacional de Perfis Genéticos e, partir disso, serão descobertas as prováveis participações deles em outros crimes.