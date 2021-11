Pode chover granizo em BH nesta segunda (1º/11), alerta Defesa Civil

Pancadas de chuvas devem permanecer até no feriado de Finados, na terça-feira (2/11) (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A Defesa Civil divulgou alerta para a possibilidade de precipitação de granizo em Belo Horizonte nesta segunda-feira (1º/11), pelas próximas 2 horas. A previsão vai de 16h15 às 18h15, e recomenda que se redobre a atenção e tome medidas de proteção durante esse período.

16h15 - Risco de granizo em Belo Horizonte nas próximas duas horas. Redobre a sua atenção e adote medidas de proteção!@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/9BRORXkfj9 %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) November 1, 2021

De acordo com o Inmet, as pancadas de chuva devem permanecer até no feriado de Finados, na terça-feira (2/11), nas regiões Metropolitana, Zona da Mata, Rio Doce e Vale do Aço. Já a partir de quarta-feira (3/11), as pancadas começam a perder força na Grande BH, indo em direção ao Norte e Leste de Minas.