Domingo de Dia das Bruxas tem previsão de pancadas de chuva em BH

Domingo (31/10) deve ser de chuva em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Se sua fantasia para este Dia das Bruxas não for a de Aquaman ou a Tempestade de X-Men, prepare a sombrinha, porque o domingo (31/10) deve ser de pancadas de chuva com trovoadas e rajadas de vento em Belo Horizonte. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Triângulo Mineiro permanece com risco de chuva intensa com possibilidade de granizo neste domingo (31/10).









À tarde, a previsão para BH é de pancadas de chuva e trovoadas, com rajadas de vento fracas a moderadas. Por fim, encerrando a noite de domingo, a cidade deve ter céu encoberto com pancadas de chuva.





Para as demais regiões de Minas, este domingo, a tendência é de intensificação das áreas de instabilidade nas regiões Centro-Oeste e Sudeste do país, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva, típicas de primavera, a partir da tarde, no Oeste e Sul do mapa mineiro.





No restante do estado, as chuvas ocorrem de forma isolada. As temperaturas máximas tendem a ligeiro declínio no Centro-Sul e Oeste. A mínima deve ficar em 11ºC e a máxima não passa de 35ºC.

Aviso de tempestade

As cidades mineiras que estão dentro do alerta do Inmet para chuva de granizo são: Água Comprida; Campina Verde; Campo Florido; Carneirinho; Claraval; Comendador Gomes; Conceição das Alagoas; Conquista; Delta; Fronteira; Frutal; Gurinhatã; Ibiraci; Itapagipe; Ituiutaba; Iturama; Limeira do Oeste; Pirajuba; Planura; Prata; Sacramento; Santa Vitória; São Francisco de Sales; São Sebastião do Paraíso; São Tomás de Aquino; Uberaba; União de Minas; Veríssimo.





A chuva será entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, com ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. Segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.





