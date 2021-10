Cavalo cai em fossa durante a madrugada e resgate dura mais de 4 horas

Cavalo foi retirado do buraco após horas de escavações. Ele passa bem (foto: Corpo de Bombeiros de Unaí/Divulgação) O Corpo de Bombeiros de Unaí, no Noroeste de Minas, procura pelo dono de um cavalo que caiu em uma fossa séptica de construção na madrugada deste sábado (30/10) na região do Mamoeiro. A operação de resgate do aninal varou a madrugada e só terminou quando o sol nasceu.

Foi uma denúncia anônima que levou os integrantes da corporação até o local, em uma área de lotes residenciais. Como não há ligação de esgoto, o despejo dos resíduos é feito por fossas sépticas. O cavalo caiu em uma que não estava sinalizada - e, por ser madrugada, também estava escuro.

A prefeitura de Unaí também interviu, emprestando uma retroescavadeira. Um buraco lateral foi aberto em uma espécie de escada. Bombeiros chegaram ao cavalo, conseguiram tirar a terra que cobria as patas, e ele conseguiu sair do local.

O trabalho durou mais de quatro horas. Apesar de cansado, o cavalo não aparentava ferimentos, mesmo com a queda no buraco. Ele foi resgatado e levado para avaliação da equipe do Centro de Controle de Zoonoses.

A prefeitura deve fazer, após o feriado de Finados, uma busca para notificar o dono do terreno para sinalizar o buraco, enquanto as equipes dos Bombeiros buscam pelo possível dono do cavalo.