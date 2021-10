Veja quem pode tomar vacina adiantada da Pfizer em Contagem

Segunda dose das vacinas da AstraZeneca e Coronavac seguem prazos estabelecidos nos cartões de vacinação (foto: Elias Ramos/Prefeitura de Contagem) A vacinação contra COVID-19 será interrompida em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, até a próxima quarta-feira (3/11), por causa do feriado de Finados. Por isso, quem procura as doses deve esperar um pouco mais.

No dia 3, assim como a aplicação da primeira dose para adolescentes e para quem eventualmente ainda não tenha tomado a vacina e a segunda dose para pessoas agendadas, poderão ir às unidades quem tomou a primeira dose da Pfizer nos primeiros dias de setembro.

Portanto, em Contagem, pode tomar a segunda dose da Pfizer quem se vacinou nos seguintes dias:

Quarta-feira (3/11): pessoas que tomaram a primeira dose no dia 1/9

pessoas que tomaram a primeira dose no dia 1/9 Quinta-feira (4/11) : pessoas que tomaram a primeira dose no dia 2/9

: pessoas que tomaram a primeira dose no dia 2/9 Sexta-feira (5/11): pessoas que tomaram a primeira dose no dia 3/9

Enquanto isso, a prefeitura ainda não anunciou se vai reduzir o intervalo de aplicação das doses das vacinas da AstraZeneca e Coronavac, como outras regiões do país têm feito. Por enquanto, a orientação é que, quem se imunizou com essas marcas, siga o que está previsto no cartão de vacinação.



Aliás, para ir tomar a segunda dose, é obrigatório levar o cartão e um documento de identidade.

Dados do Vacinômetro, do governo estadual, consultados pelo Estado de Minas neste sábado (30/10), apontam que Contagem já imunizou 60,94% com a segunda dose ou vacina de dose única todos os maiores de 12 anos.

Veja onde as vacinas da Pfizer são aplicadas em Contagem

REGIONAL ELDORADO