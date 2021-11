Chuvas devem perder força até o fim de semana e temperaturas sobem em MG

Clima em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O céu fica nublado com possibilidade de ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora do dia em todo o estado, nesta segunda-feira (1º/11). As temperaturas tiveram uma queda, e em Belo Horizonte não deve passar dos 23°C. Até na sexta-feira (5/11), o volume de chuvas diminui, e os termômetros voltam a subir, alcançando os 29°C na capital mineira.

De acordo com o Inmet, as pancadas de chuvas devem permanecer até no feriado de Finados, na terça-feira (2/11), nas regiões Metropolitana, Zona da Mata, Rio Doce e Vale do Aço. Já a partir de quarta-feira (3/11), as pancadas começam a perder força na Grande BH, indo em direção ao Norte e Leste de Minas.

A mínima da capital na madrugada desta segunda registrou 17°C no Cercadinho, enquanto no estado, a menor foi em Monte Verde, no Sul de Minas, 3,5°C.

Já as maiores estão previstas para ficar em 23°C em BH, 24°C na Região Metropolitana e 33°C no Norte do estado e Vale do Jequitinhonha.

* Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria