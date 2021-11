Defesa Civil registra inundação em pelo menos três avenidas de BH nesta 2ª

Ponto de alagamento na Rua Joaquim Murtinho, no Bairro Santo Antônio (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press - 18/10/2021)

A Defesa Civil de Belo Horizonte precisou bloquear vias em função da chuva que cai na cidade, na noite desta segunda-feira (1°/11). Pelo menos três avenidas tiveram que ser fechadas para o trânsito devido ao risco de alagamento.

Vídeo mostra novo alagamento na Avenida Tereza Cristina, em Belo Horizonte



Reprodução: Redes Sociais pic.twitter.com/skx4W5uQfZ - Estado de Minas (@em_com) November 1, 2021

A Avenida Tereza Cristina, na Região do Barreiro, teve que ser interditada devido ao risco de transbordamento do Ribeirão Arrudas. De acordo com a Defesa Civil, a via está alagada neste ponto.

Chuva forte alaga Avenida Tereza Cristina, em Belo Horizontehttps://t.co/ffJuOz9CQb%u2026



Reprodução: Redes Sociais pic.twitter.com/FeFWwcp4sA %u2014 Estado de Minas (@em_com) November 1, 2021





As avenidas Francisco Sá e Silva Lobo, na Região Oeste, também precisaram ser interditadas devido ao alto risco de transbordamento dos córregos Piteiras e dos Pintos.





Já na Região Centro-Sul, a Rua Joaquim Murtinho com Avenida Prudente de Moraes, no Bairro Santo Antônio, também precisou ser fechada por causa de pontos de alagamento causados pelo transbordamento do Córrego do Leitão.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira