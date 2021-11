Enchente na Grande BH: mulher pede socorro em cima de carro em Contagem

Mulher grita por socorro na Avenida Tereza Cristina, em Contagem, Grande BH (foto: Reprodução/Twitter)

O Corpo de Bombeiros resgatou uma mulher vítima de enchente na Avenida Tereza Cristina noite desta segunda (1º/11). O caso aconteceu na altura da Vila São Paulo, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a corporação, a vítima estava em cima de um carro e pedia socorro. Três viaturas se deslocaram ao local.

Agora, a mulher vai seguir para um hospital. De acordo com os militares, ela ingeriu grande quantidade de água por conta da enchente.

Vídeo mostra novo alagamento na Avenida Tereza Cristina, em Belo Horizonte



Reprodução: Redes Sociais pic.twitter.com/skx4W5uQfZ %u2014 Estado de Minas (@em_com) November 1, 2021

A ocorrência ainda está em andamento e aconteceu na altura do número 300 da Avenida Teresa Cristina, via que sempre alaga quando atingida por pluviosidade elevada.



A Defesa Civil de BH também registra alagamento da Tereza Cristina entre as regionais Barreiro e Oeste por conta do transbordamento do Ribeirão Arrudas.

Chuva forte alaga Avenida Tereza Cristina, em Belo Horizontehttps://t.co/ffJuOz9CQb%u2026



Reprodução: Redes Sociais pic.twitter.com/FeFWwcp4sA %u2014 Estado de Minas (@em_com) November 1, 2021



Aguarde mais informações