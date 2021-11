Chuva em BH: Defesa Civil alerta para risco geológico moderado

Área de risco de deslizamento na Vila Nossa Senhora Aparecida, em Venda Nova: BH em alerta para risco geológico com fortes chuvas (foto: Gabriel Ronan/EM/D.A Press - 18/09/2020)

Trinca nas paredes

Água empoçando no quintal

Portas e janelas emperrando

Rachaduras no solo

Água minando da base do barranco

Inclinação de poste ou árvores

Colocar calha no telhado da sua casa

Consertar vazamentos em reservatórios e caixas-d'água

Não jogar lixo ou entulho na encosta

Não despejar esgoto nos barrancos

Não fazer queimadas

Cadastro por SMS

A Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte alertou para risco geológico moderado na capital mineira diante das chuvas dos últimos dias. O aviso para a ameaça de deslizamentos se estende até esta quarta (3/11).Segundo a Defesa Civil, o cidadão deve ficar atento aos seguintes sinais para evitar acidentes:Ao mesmo tempo, o cidadão deve seguir algumas recomendações para amenizar o risco:BH registra fortes chuvas nesta segunda (1º/11). Durante a tarde, a Defesa Civil chegou a emitir alerta para chance de granizo na cidade. Apesar disso, não há ocorrências de destaque até o momento. Mas, a Defesa Civil e a BHTrans precisaram fechar as avenidas Cristiano Machado e Vilarinho.Por volta das 18h30, a subsecretaria registrava precipitação em todas as regionais da cidade, sobretudo na Pampulha e na Oeste, onde a chuva era extremamente forte, acima dos cinco milímetros.



Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS.



Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199. Uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.



A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil por meio do Instagram, Twitter, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.