Após chuva e alagamento, Tereza Cristina passa por limpeza nesta terça (2)

Avenida Tereza Cristina fica alagada em temporal e trabalhadores da prefeitura fazem a limpeza da via nesta terça-feira (2/11) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Além da enxurrada forte, o temporal desta segunda (1/11) que alagou a Avenida Tereza Cristina, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, também trouxe muita lama e lixo para a via. Por isso, funcionários da prefeitura estiveram na manhã desta terça-feira (2/11) de feriado desde cedo trabalhando para fazer a limpeza da avenida.









Avenida Tereza Cristina fica alagada em temporal nessa segunda-feira (1/11) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Por isso, trabalhadores da prefeitura trabalham para limpar a via antes de uma nova chuva e para evitar estragos maiores. Estão sendo utilizadas duas retroescavadeiras, dois caminhões recolhendo a lama e uma média de 30 homens e dois caminhões-pipa lavando a lama.





Algumas lojas na avenida foram invadidas pela lama, e funcionários também fizeram a limpeza dos estabelecimentos pela manhã.

Lojas na Avenida Tereza Cristina forma invadidas pela lama (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



40% do esperado para o mês

Três regionais de BH registraram, no primeiro dia de novembro, 40% da chuva esperada para todo o mês. São elas: Centro-Sul, Leste e Noroeste, conforme levantamento da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil da capital mineira.





A média histórica de novembro é de 239,8 milímetros. Até as 20h desta segunda (1º/11), caíram 98 mm no Centro-Sul de BH; 97 mm no Noroeste; e 96,4 no Leste da cidade.





Acumulado de chuvas (em milímetros) em novembro até 20h30 do dia 1º:

Barreiro: 89,4 mm (37% da média histórica)

Centro Sul: 98 (41%)

Leste: 96,4 (40%)

Nordeste: 74,2 (31%)

Noroeste: 97 (41%)

Norte: 57,4 (24%)

Oeste: 76,4 (32%)

Pampulha: 73,2 (31%)

Venda Nova: 62,8 (26%)