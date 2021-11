BH deve ter calor e pancadas de chuva durante o fim de semana

Manhã de céu claro na capital (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O fim de semana em Belo Horizonte será marcado pelo calor, com registro de até 32°C neste sábado (6/11), mas há possibilidade de chuvas no período da tarde de domingo (7/11).





O Inmet divulgou as previsões das temperaturas durante o final de semana na capital. Confira;

Sexta-feira (5/11)- mínima 17,1°C/máxima 30°C;

Sábado (6/11)- mínima 18°C/ máxima 32°C;

Domingo (7/11)- mínima 18°C/máxima 30°C.

De acordo com o Inmet, em Belo Horizonte os termômetros devem permanecer em 30°C durante o início da próxima semana.

Claudemir Azevedo também explica que o céu fica parcialmente nublado em praticamente todo o estado, com pancadas de chuva a qualquer hora do dia, “devido ao aumento das nuvens até o início da noite”, afirma o meteorologista. Já no Triângulo Mineiro, o sol aparece entre nuvens.

Nesta sexta-feira, a menor temperatura do estado foi registrada em Monte Verde, no Sul de Minas, com 9,7°C. A máxima está prevista para chegar aos 35°C, no Triângulo.





* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira