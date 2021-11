Minas tem domingo com pancadas de chuva à tarde

A previsão do tempo diz que o céu fechou para Minas Gerais neste domingo (7/11). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o calor e a alta umidade geram nuvens carregadas e podem provocar pancadas de chuva em todo estado, mas devem ser mais intensas nas regiões do Triângulo, Oeste, Zona da Mata e também deve pegar Belo Horizonte.

A temperatura mínima na capital mineira hoje foi de 18°C na Estação do Cercadinho e a máxima prevista é de 29°C. No estado, a mínima foi de 10°C no Sul de Minas e a máxima deve ficar em torno dos 35°C no Norte.