Marília Mendonça em sua última apresentação no Sul de Minas

Marília Mendonça em sua última apresentação em 2019, no Sul de Minas (foto: William Souza/Castilho Eventos)

Com uma agenda de shows entre as mais concorridas do Brasil, Marília Mendonça fez sua última apresentação no Sul de Minas em novembro de 2019. Mesmo com muita chuva, milhares de pessoas foram até o estacionamenot do SerraSul Shopping ver a 'Rainha da Sofrência' de perto.

No dia do show em Pouso Alegre, a cantora estava nos últimos dias da gravidez do único filho, que nasceu exatamente um mês depois . O que também a faria a se afastar dos palcos por um período, além da chegada da pandemia do novo coronavírus.

Após a liberação dos eventos com presença de grandes públicos, a cantora retomou a agenda de shows pelo país. A próxima apresentação de Marília Mendonça no Sul de Minas já estava marcada. Seria no carnaval de 2022, no Bloco do Urso, em Santa Rita do Sapucaí, que reúne os principais artistas do momento para a festa indoor.

Marília Mendonça morreu nesta sexta-feira (05/11), após o avião que estava cair numa cachoeira, na área rural de Caratinga, município do Vale do Rio Doce de Minas Gerais. Outras quatro pessoas morreram no acidente aéreo, sendo um produtor da cantora, o tio de Marília Mendonça, o piloto e o copiloto da aeronave.

Impacto no setor de entretenimento





A morte da cantora chocou pessoas que não tem costume de ouvir música sertaneja. Imagina para quem é fã ou trabalha no segmento. Thiago Aley, realizador de shows, foi um dos responsáveis por trazer Marília Mendonça duas vezes a Pouso Alegre. Ele também intermediou a conversa para conseguir uma brecha na agenda da artista para a apresentação no Bloco do Urso em 2022.

O organizador de show ficou sabendo da morte de Marília Mendonça antes da grande mídia. O comunicado veio por meio de empresários da cantora. "É uma dor enorme. Uma artista de 26 anos, cheia de vida. Acabou de chegar no auge; com uma carreira enorme pela frente. Fizemos vários shows com ela. Em Pouso Alegre, quando Marília se apresentou com Maiara a Maraísa; depois, por último, fizemos o show só de Marília no SerraSul Shopping; a gente intermediou para ela se apresentar no Bloco do Urso. E tinha várias datas para frente", conta.



"Não tem nem como explicar o impacto que isso causa no nosso setor entretenimento, shows e eventos. É uma dor inestimável", lamenta Thiago.