Vídeo mostra complexidade no socorro ao acidente de Marília Mendonça

Acidente de avião







Aos 26 anos, Marília Mendonça, “patroa” do sertanejo, conhecida também como “Rainha da Sofrência”, morreu ontem à tarde em acidente aéreo na zona rural de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce.





Ela havia embarcado em Goiânia (GO) e seguia com destino à Caratinga, onde levaria a alegria de seu talento para cerca de 8 mil pessoas. Além da artista, também morreram o piloto, o copiloto e dois integrantes da equipe da cantora





Rainha da Sofrência

Mesmo jovem, a cantora sertaneja, nascida em Cristianópolis (GO), teve uma ascensão meteórica. Com 20 anos, em 2016, já havia gravado e lançado o primeiro DVD da carreira, no qual cantou ao vivo em Goiânia.





Já no primeiro lançamento, apresentou ao público o primeiro grande hit da carreira, “Infiel”. O sucesso, contudo, é fruto de muitos anos de trabalho. Marília Mendonça começou a compor ainda muito jovem . Segundo o site da cantora, ela começou a escrever as primeiras letras aos 12 anos.





Antes mesmo de estourar com “Infiel”, tinha sucessos como “É com ela que eu estou”, na voz de Cristiano Araújo, e “Até você voltar” e “Cuida bem dela", músicas famosas cantadas por Henrique e Juliano.





Marília também ganhou um Grammy Latino em 2019, quando estava grávida de seis meses, com o álbum “Todos os cantos – Volume 1 (Ao vivo)”. Ela concorre ao prêmio deste ano com o álbum “Patroas”, junto com Maiara e Maraísa.