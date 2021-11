Violão, celular e agenda de Marília Mendonça são recolhidos de avião

Local onde acidente aconteceu é instável, o que dificultou o resgate das vítimas e a recuperação de pertences de Marília Mendonça e equipe (foto: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais/Divulgação) Os advogados de Marília Mendonça estiveram no local do acidente que matou a cantora neste sábado (6/11) para recolher bagagens e outros pertences da artista e seus produtores. Objetos pessoais foram retirados do avião que levava a Rainha da Sofrência e equipe para Caratinga pelo Corpo de Bombeiros, em meio aos trabalhos iniciais dos peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que estão investigam o caso





Dentre os objetos retirados, estavam o violão de Marília e uma agenda. Também foram encontrados aparelhos celulares, intactos e ligados, com mensagens recentes, enviadas por familiares da cantora e de seus produtores.

Objetos são retirados do avião que levava Marília Mendonça e equipe (foto: Reprodução/Super Canal Caratinga)









Tragédia em Minas





*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Ricci O avião, de prefixo PT-ONJ, pertence à PEC Táxi Aéreo, sediada em Goiânia. Ele saiu do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, às 13h02, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), e foram quase 2h30 de voo. A aeronave estava em aproximação final para pouso no Aeroporto de Ubaporanga, quando caiu faltando 4 km para chegar na cabeceira da pista . O acidente aconteceu próximo à BR-474.*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Ricci