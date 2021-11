Há 25 anos, o Brasil perdia os Mamonas

A morte de Marília Mendonça acontece da mesma maneira que o Brasil deu adeus a um dos grupos musicais que mais chamaram a atenção do público: Mamonas Assassinas. Há 25 anos, exatamente em 2 de março de 1996, um acidente aéreo, na Serra da Cantareira (SP), colocou fim à vida dos cinco integrantes da banda irreverente: Alberto Hinoto (Bento), de 25 anos; Alecsander Alves (Dinho), de 24; Júlio César Barbosa, de 28; Samuel Reis de Oliveira, de 22, e Sérgio Reis de Oliveira, de 26.





O grupo estava voltando para casa quando o jatinho em que estava bateu na Serra da Cantareira. Todos a bordo morreram. Era um domingo de manhã. Na noite anterior, o grupo havia feito um show em Brasília e estava no jatinho. A tragédia encerrava a curta e meteórica carreira da banda, que conquistou o país vendendo mais de dois milhões de cópias de seu CD.





Vários fatores teriam contribuído para o acidente. Um deles, segundo o laudo pericial, foi a inexperiência do copiloto, Alberto Takeda, que tinha horas insuficientes para aquele tipo e modelo de aeronave. Uma outra observação que consta na conclusão dos peritos é que o cansaço pode ter sido o motivo para o piloto ter executado a manobra incorreta que causou o acidente.





Entre as música mais famosas do grupo estão “Pelados em Santos”, “Ontem eu era vagabundo”, “Jumento Celestino”, “Robocopy gay”, “Não peide aqui, baby” – uma paródia de “Twist and shout”, dos Beatles.





Acidentes também já levaram outros cantores. Gabriel Diniz, de 18, cantor de “Jenifer”, morreu em 27 de maio de 2019, quando o avião que o transportava caiu no povoado de Porto do Mato, na cidade de Estância, em Sergipe.





A investigação do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) concluiuque as condições metereológicas eram adversas. E também que a atitude e indisciplina do piloto foram determinantes para a queda do avião.





Morreram também os dois pilotos, Linaldo Xavier e Abraão Faria. As investigações apontaram ainda que o primeiro estaria pilotando o avião e que o segundo não estava na cabine. E que o piloto teria tomado decisões erradas, em especial a de prosseguir com o voo, sendo que as condições meteorológicas eram desfavoráveis. A aeronave era um Piper Cherokee, prefixo PT-KLO.





Em 25 de junho de 2015, o cantor sertanejo Cristiano Araújo, de 29, foi vítima de uma batida de carro, no quilômetro 614 da BR-153, entre Morrinhos e Pontalina, em Goiás. No mesmo acidente morreu a namorada do cantor, Allana Coelho Pinto de Morais, de 19.





Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Goiás e da Polícia Rodoviária Federal, o cantor retornava para Goiânia depois de ter feito um show em Itumbiara, também em Goiás.





Por volta das 3h30, o carro, um Land Rover, que era conduzido pelo motorista do cantor, saiu da pista e capotou.

Cristiano Araújo chegou a ser socorrido, levado para o Hospital Municipal em Morrinhos. Seu estado era gravíssimo, e ele teve de ser transferido para um outro hospital, em Goiânia, onde ficou numa unidade de terapia intensiva (UTI), mas não resistiu, em função dos ferimentos, e morreu.