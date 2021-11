Marília Mendonça e equipe morrem em acidente de avião em Caratinga (MG)

Cantora Marília Mendonça morreu em acidente de avião (foto: Reprodução/Globo)



A cantora Marília Mendonça morreu após a A cantora Marília Mendonça morreu após a queda do avião que levava a sertaneja , na tarde desta sexta-feira (5/11), a Piedade de Caratinga, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Além dela, as primeiras informações – ainda não oficiais – dão conta de que estão entre os mortos seu produtor, o piloto e o co-piloto.





Sobre a ocorrência em Caratinga,neste momento,a #PCMG está no local dos fatos,onde policiais civis,incluindo equipe pericial,identificou cinco corpos no avião e confirma três mortes, incluindo da cantora.Dois corpos foram removidos para realização de necropsia.Trabalhos seguem... pic.twitter.com/kvnpTjNbzC — Polícia Civil de MG (@pcmgoficial) November 5, 2021

A Polícia Civil divulgou uma nota em que informa que agentes estão no local dos fatos e identificaram cinco corpos no avião e confirma três mortes, incluindo da cantora. Dois corpos já foram removidos para realização de necropsia.





O Corpo de Bombeiros recebeu a chamada por volta das 15h30, para atender uma ocorrência de queda de aeronave em Piedade de Caratinga, em um curso d'água, próximo ao acesso pela BR-474.





Segundo informações, a princípio, haveria duas vítimas com vida no interior da aeronave, mas não havia sido informado o estado de saúde dessas pessoas.

O Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, que é referência para traumas na região, pode receber as vítimas. Segundo uma das funcionárias, a informação é de que seriam quatro feridos, mas a unidade ainda não recebeu nenhum paciente vítima do acidente.





''Há também um forte odor de combustível no local, mas não apresenta chamas nem há risco de submersão da aeronave'', informou a corporação. Bombeiros contam com o apoio do Samu.





Muitos fãs da cantora se deslocaram para o local do aciente, distante 11 quilometros da área urbana de Caratinga, o que dificulta o trabalho da equipes de resgate.





Mais cedo, a cantora fez um post embarcando em um avião para anunciar show em Minas Gerais. Ela tinha show marcado nesta sexta-feira em Caratinga e outro neste sábado em Ouro Branco. Confira a agenda que a cantora faria:





05/11: Caratinga

06/11: Ouro Branco

12/11: Divinópolis

20/11: Taiobeiras





A aeronave

O avião, de prefixo PT-ONJ, pertence à PEC Táxi Aéreo, sediada em Goiânia. Trata-se de um King Air C90A, com capacidade para seis passageiros. A aeronave, que é turboélice, foi fabricada em 1984 e tinha autorização para operar em regime de fretamento, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).





O Estado de Minas entrou em contato com a empresa de táxi aéreo proprietária do avião e aguarda retorno.